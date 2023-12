Größte Sorgen der Rumänen: Preise, Wirtschaft, Wahlen

Bukarest (ADZ) – 72 Prozent der Rumänen sorgen sich in erster Linie um den Anstieg der Lebenshaltungskosten, je 60 Prozent um die Wirtschaft des Landes sowie die anstehenden Wahlen, 56 Prozent sorgen sich wegen Kriege und Konflikte und 53 Prozent wegen des Klimawandels, geht aus dem im Dezember diesen Jahres erstellten EY Consumer Index 2023 hervor. So gaben knapp 80 Prozent der Befragten an, die Ausgaben für Freizeitgestaltung und die Verschwendung von Lebensmitteln reduzieren zu wollen. 56 Prozent würden Gebrauchsgegenstände eher reparieren als ersetzen. 29 Prozent der Befragten haben ihr Budget für die Winterferien im Vergleich zum Vorjahr reduziert.



Eine Verbesserung der Lage wünschen sich 44 Prozent der Studienteilnehmer in Bezug auf ihre finanzielle Situation, 37 Prozent zum Arbeitsplatz, 35 Prozent zur Gesundheit und 31 Prozent hoffen, die Basiskosten decken zu können. Über die Hälfte der Befragten wünschen sich, mehr Zeit in der Familie zu verbringen.