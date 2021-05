Größter Bär in Europa von Prinzen abgeschossen

Bukarest (ADZ) – Laut Angaben der Umweltschutzorganisation Agent Green ist der größte Braunbär in Europa von dem in Österreich lebenden Prinzen Emanuel von und zu Liechtenstein im Schutzgebiet Oitiuz-Ojdula, Kreis Covasna, abgeschossen worden. Trotz des allgemeinen Jagdverbotes gab es eine Ausnahmeregelung des Umweltministeriums für die Tötung eines Bärenweibchens, welches im Sommer 2020 im Dorf Ojdula Schäden angerichtet hatte – die Bärenjagd fundierte auf dieser Ausnahme. In Wirklichkeit habe Prinz Emanuel aber einen einsamen 17-jährigen Bären namens Arthur erschossen, der nicht an Menschen gewöhnt war und nie auffällig wurde.



Die österreichische Tierrechtsorganisation VGT (Verein Gegen Tierfabriken) wirft dem Prinzen vor, die Ausnahmeregelung missbraucht zu haben. Stellungnahmen des Prinzen Emanuel bzw. des Fürstenhauses von Liechtenstein gab es vorerst nicht. Die Kreispolizei Covasna hat eine Strafverfolgung eingeleitet.