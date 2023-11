Größter Solarpark Rumäniens in Betrieb genommen

Rătești (ADZ) - Der mit einer Kapazität von 155 Megawatt in Rătești, Kreis Argeș, errichtete größte Photovoltaik-Park Rumäniens sowie Zentral- und Osteuropas hat seinen Betrieb aufgenommen. Die Anlage soll bereits in den nächsten Wochen mit maximaler Kapazität Energie in das Stromnetz einspeisen und über 100.000 Haushalte mit erneuerbarer Energie versorgen, so die Betreiber. Dies entspräche einer Eliminierung von 168.000 Tonnen CO 2 -Emission pro Jahr. Für den Bau der Anlage seien 102 Millionen Euro investiert worden, heißt es seitens der israelischen Unternehmen Econergy und Nofar Energy, denen der Park zu gleichen Teilen gehört.