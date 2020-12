Große Wahlsiegreden bleiben aus

Bukarest (ADZ) – Nach der Veröffentlichung der Exit Polls und der ersten Wahlergebnisse sind bei den Parlamentsparteien die ganz großen Wahlsiegreden ausgeblieben. Premierminister Ludovic Orban zeigte sich am Sonntagabend nach Bekanntgabe der Exit Polls noch ganz zuversichtlich, dass die PNL der„moralische Sieger“ der Wahlen sei, die Auszählung der Stimmzettel werde das bestätigen. Die Liberalen seien laut Orban im Stande, in kurzer Zeit eine breite Regierungskoalition zu bilden, zusammen mit anderen „demokratischen, pro-euro-atlantischen“ Kräften.



Zur selben Zeit erklärte USR-PLUS-Kopräsident Dacian Cioloș, dass Rumänien nun eine Koalitionsregierung nötig habe, seine Partei sei willig, Verhandlungen zur Bildung einer Regierungsmehrheit zu führen, Gespräche mit der PSD seien jedoch ausgeschlossen. In einer Mitteilung auf Facebook erklärte Wahlsieger PSD am Montag, dass einer künftigen Koalition der Rechtsparteien jedwede Legitimität fehle. Das Ergebnis der Wahlen sei eine Schlappe für Präsident Klaus Johannis, der dem Willen der Rumänen Gehör schenken müsste. Die PSD sei bereit, mit einem gut fundierten Regierungsprogramm und einer professionellen Mannschaft dem Lande zu dienen.