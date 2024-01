Großes Verständnis für Bauernproteste

Bukarest (ADZ) - Die überwältigende Mehrheit der Rumänen hat laut den am Montag veröffentlichten Ergebnissen einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSCOP großes Verständnis für die Proteste der Landwirte und Spediteure – 93,6 Prozent der Befragten gaben an, dass diese völlig berechtigt seien. Die Versuche populistischer und extremistischer Politiker, besagte Proteste wahlkampftaktisch auszuschlachten, kamen indes laut Ergebnissen der INSCOP-Umfrage bei mehr als 60 Prozent der Befragten schlecht an.