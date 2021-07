„Grüner Pass“: Über 340.000 Ausstellungen in 12 Stunden

Bukarest (ADZ) – Das digitale europäische Zertifikat, das seit 1. Juli erhältlich ist und Reisen in der EU ermöglichen soll, wurde in den ersten zwölf Stunden auf der Plattform certificat-covid.gov.ro über 340.000 Mal abgerufen, wie am Donnerstag Andrei Baciu, Staatssekretär im Gesundheitsministerium und Vizepräsident des Impfkomitees CNCAV, bekanntgab: „Das heißt, dass pro Stunde 28.225 Rumänen das europäische Dokument generiert haben.“ 97,28 Prozent der Zertifikate würden eine abgeschlossene Impfung attestieren, die übrigen 2,72 Prozent eine überstandene Covid-Erkrankung oder ein negatives Testergebnis.



Bis zum Donnerstagabend hatten 24,51 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Impfdosis erhalten, weitere 23,55 Prozent sind komplett immunisiert. Am Freitag waren weitere 237.600 Dosen des Vakzins von Johnson&John-son geliefert worden. Insgesamt sind von diesem Imfpstoff bislang 685.300 Dosen angekommen, von denen 297.537 zum Einsatz kamen.