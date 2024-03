Hauptstadtrennen: Kandidaten überhäufen sich mit Strafanzeigen

Bukarest (ADZ) - Der Vorwahlkampf für das Bukarester Oberbürgermeisterrennen steckt gegenwärtig in der Strafanzeigen-Phase: So erstattete der von der oppositionellen USR aufgestellte Anwärter auf das Amt des Bürgermeisters des 5. Hauptstadtbezirks, Alexandru Dimitriu, Strafanzeige gegen Amtsinhaber Cristian Popescu Piedone, der bekanntlich als Kandidat der Kleinpartei PUSL des Medienzaren und erwiesenen Securtate-Spitzels Dan Voiculescu im Bukarester Oberbürgermeisterrennen antreten will. Dimitriu warf Piedone in seiner Anzeige Unterschlagung und Amtsmissbrauch vor: Das dem Bezirksrat des 5. Hauptstadtbezirks unterstellte Unternehmen für Infrastruktur zweige zurzeit Mittel ab, um die Auftritte des Kandidaten Piedone in den sozialen Netzwerken zu sponsern – statt das Geld für Straßensanierungen oder sonstige Infrastrukturarbeiten aufzuwenden, fließe dieses in Facebook-Wahlwerbung für Piedone, der öffentliche Mittel zweckentfremde, teilte die USR in einer Presseerklärung mit. Popescu Piedone verlautete daraufhin lediglich, vorerst bzw. in den kommenden beiden Wochen keinerlei Statements abgeben oder Presseinterviews gewähren zu wollen.



Von einer Strafanzeige visiert ist indes auch der Spitzenkandidat der Koalition beim hauptstädtischen Oberbürgermeisterrennen, der Orthopäde Cătălin Cîrstoiu. Dessen Konkurrent Alexandru Pănișoară seitens der außerparlamentarischen Grünen erstattete bei der Antikorruptionsbehörde DNA Anzeige gegen Cîrstoiu, dem er als Manager des Bukarester Universitätskrankenhauses Amtsunvereinbarkeit und Interessenkonflikt vorwirft. Cîrstoiu beeilte sich daraufhin zu versichern, sich durch Strafanzeigen nicht ins Bockshorn jagen zu lassen, er werde seine Kandidatur unter keinen Umständen zurückziehen.