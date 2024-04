Hauptstadtrennen: Koalition hofft auf Rückzieher ihres Spitzenkandidaten

Bukarest (ADZ) - Die Wahlallianz PSD-PNL hofft laut Medienberichten mittlerweile, dass ihr Spitzenkandidat bei der Bukarester Oberbürgermeisterwahl, der Orthopäde Cătălin Cîrstoiu, in den kommenden Tagen klein beigeben und von seiner Kandidatur absehen wird. Grund dafür sind zum einen seine kläglichen Umfragewerte, zum anderen aber auch die sich mehrenden Vorwürfe gegen den Noch-Manager des hauptstädtischen Universitätskrankenhauses, angesichts derer Premierminister Marcel Ciolacu (PSD) nun am Mittwoch im katarischen Doha klarstellte, dass Cîrstoiu diesbezüglich „umgehend Erklärungen“ zu liefern habe. Entsprechend wären beide Koalitionspartner de facto heilfroh, wenn Cîrstoiu, der die Unterlagen für seine Kandidatur am Montag beim Zentralen Wahlbüro (BEC) hinterlegen will, bis dahin das Handtuch werfen würde – laut Medien soll ihm bereits der Schritt zurück „aus persönlichen Gründen“ ans Herz gelegt worden sein.



Unklar bleibt vorerst allerdings vorerst, auf wen die Koalition im Fall von Cîrstoius Rückzieher fortan im Hauptstadtrennen setzen würde. Presseberichten zufolge soll Regierungs- und PSD-Chef Ciolacu zu Wochenbeginn auf einer Koalitionssitzung eröffnet haben, dass „die PSD-Wählerschaft kein Problem mit Cristian Popescu Piedone hat“ – dem hochumstrittenen Kandidaten der Zwergpartei PUSL des Medienzaren und erwiesenen Securitate-Spitzels Dan Voiculescu, dessen Unterstützung die PNL jedoch dezidiert ablehnt. Politikbeobachtern zufolge kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass die Koalitionspartner im Bukarester Oberbürgermeisterrennen letztlich verschiedene Kandidaten unterstützen werden – die PSD ganz offen Popescu „Piedone“, die PNL derweil mehr oder minder diskret Amtsinhaber Nicușor Dan (parteifrei).