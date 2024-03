Hauptstadtrennen: Koalition legt Bezirkskandidaten fest

Bukarest (ADZ) - Nach wochenlangem Tauziehen haben sich PSD und PNL auf ihrer jüngsten Koalitionssitzung nun endlich auf die Kandidaten geeinigt, die bei der vorgezogenen Kommunalwahl in drei Hauptstadtbezirken für das Amt des Bezirksbürgermeisters antreten sollen. So wird der kaum bekannte Liberale George Tu]˛ im 1. Hauptstadtbezirk Amtsinhaberin Clotilde Armand (USR) herausfordern, während im 2. Bezirk der aktuelle Präfekt von Bukarest, Rareș Hopincă (PSD), als Kandidat der Koalition gegen Bezirksbürgermeister Radu Mihaiu (USR) antreten soll. Im 5. Bezirk zieht mit dem Stadtrat Adrian Vigheciu (PSD) ein weiteres unbekanntes Gesicht ins Wahlrennen, zu seinem Glück hegt der amtierende Bezirksbürgermeister Cristian Popescu Piedone (PUSL) indes höhere Ambitionen bzw. will bei der Oberbürgermeisterwahl antreten.



In den restlichen drei Hauptstadtbezirken lässt die Koalition die aktuellen Bezirksbürgermeister Robert Negoiță (PSD-nah), Daniel Băluță (PSD) und Ciprian Ciucu (PNL) für eine weitere Amtszeit antreten. Spitzenkandidat der Koalition bei der Oberbürgermeisterwahl bleibt der Manager des Bukarester Universitätskrankenhauses, Cătălin Cîrstoiu.