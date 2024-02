Hauptstadtrennen: Noch kein Kandidat der Koalition

Der Bukarester Oberbürgermeister und unabhängige erneute Kandidat für das Amt bei den im Juni anstehenden Kommunalwahlen, Nicușor Dan, hat am Mittwoch in einer Rede im Cișmigiu-Park seinen Unmut darüber geäußert, dass nur drei Monate vor den Wahlen seitens PSD und PNL noch kein offizieller Gegenkandidat existiert. In dieser kurzen Zeit könne niemand „ein seriöses Projekt für eine so komplexe Stadt“ präsentieren, so Dan, der behauptet, derzeit „informell“ von mehreren rechten Parteien unterstützt zu werden. | Foto: Inquam Photos / Octav Ganea