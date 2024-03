Hauptstadtwahlen: Immer noch kein Kandidat der Koalition in Sicht

Bukarest (ADZ) - Sozialdemokraten und Liberale haben sich am Donnerstagabend nach mehrstündigen Gesprächen über ihre Strategie für den Bukarester Wahlkampf fast ergebnislos getrennt.



Immerhin legten sie sich ansatzweise auf einige der Stadtbezirke fest. Die Liberalen wollen anscheinend Energieminister Sebastian Burduja für den 1. Bezirk ins Rennen schicken, für den zweiten Bezirk könnte Präfekt Rareș Hopincă (PSD) unterstützt werden.



Ansonsten tappen die Koalitionspartner im Dunkeln. Premierminister Marcel Ciolacu sagte, dass es einen gemeinsamen Bewerber für das Amt des Oberbürgermeisters noch nicht gebe, dass in einer solchen Konstellation weder Sebastian Burduja (PNL) noch Gabriela Firea (PSD) aufgestellt werden. Zeitweilig soll die PSD den Namen ihres eigenen gegenwärtigen Bürgermeisters des 4. Bezirks, Daniel Băluță, ins Gespräch gebracht haben, der nach ihren Berechnungen Nicușor Dan schlagen könnte. Der Haken? Băluță ziere sich.



Beide Parteien gehen davon aus, dass der ideale gemeinsame Bewerber politikfern sein würde. Bereits seit Wochen schieben die Liberalen den Krankenhausmanager Cătălin Cîrstoiu vor. Er habe jedoch auch keine klare Antwort gegeben. PSD-Vorstandschef Vasile Dîncu sagte bei Digi 24, dass auch der prominente Geschäftsmann Dan Șucu gefragt wurde, doch „dutzende Male“ abgelehnt habe. Auch der Chef des Elektronikladens Altex, Dan Ostahie, den die Liberalen umgarnen, sträubt sich anscheinend.



Etwas will die PSD aber auf keinen Fall tun: Den in Umfragen gut stehenden Herausforderer Cristian Popescu Piedone unterstützen. Dieser trägt den Korb mit Fassung. Die PSD wolle wohl nicht gewinnen, ihm sei das eher egal – er sei die Nummer Eins und halte nun Ausschau nach einem Vize, meinte er.