Hauptstadtwahlen: Koalition will parteifreien Bewerber

Bukarest (ADZ) - Liberale und Sozialdemokraten wollen den Wahlkampf für die Hauptstadt und die sechs Bezirke doch noch zusammen in Angriff nehmen. Zum Konzept gehören gemeinsame Kandidaten für die Bürgermeisterämter sowie gemeinsame Listen für den Hauptstadtrat und die Bezirksräte. Zu den genauen Personalien standen bei Redaktionsschluss verbindliche Aussagen noch aus, doch laut übereinstimmenden Medienberichten sollen die gegenwärtigen Bezirksbürgermeister im 3., 4. und 6. Bezirk, Robert Negoiță, Daniel Băluță bzw. Ciprian Ciucu unterstützt werden. G4Media berichtete, dass die PSD anscheinend den 1. Bezirk beansprucht und sich unter mehreren Kandidaten entscheiden muss, während die Liberalen den 2. Bezirk knacken wollen. In beiden stellt gegenwärtig die USR den Bezirksbürgermeister. Nach einem passenden Kandidaten für den 5. Bezirk suche die Koalition weiter.



Dafür scheint das Rätseln um einen Bewerber der Koalition für den Job des Oberbürgermeisters ein Ende zu haben. Am wahrscheinlichsten gilt, dass Cătălin Cîrstoiu, Manager der Universitäts-Notfallklinik SUUB antreten wird. Der 50-jährige Orthopäde, der auch Dekan der Bukarester Medizinhochschule ist, käme laut internen PNL-Umfragen auf 60 Prozent Bekanntheit und würde 23-35 Prozent der Wähler überzeugen, berichteten Medien am Montag.



Mit Cîrstoiu, dessen Kandidatur bereits seit Wochen im Gespräch ist, würde bereits ein zweiter SUUB-Manager in der Kommunalpolitik der Hauptstadt mitmischen. Die politische Karriere des Senators, zweimaligen Oberbürgermeisters und Arztes Sorin Oprescu kam 2015 zu einem jähen und unrühmlichen Ende, nachdem er wegen Korruption verhaftet und verurteilt wurde. Er setzte sich nach Griechenland ab und kam praktisch straffrei davon.