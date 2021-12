Hausdurchsuchungen: illegaler Handel mit Antiquitäten

Konstanza (ADZ) – Kriminalbeamte der Polizei Konstanza haben am Freitag 23 Hausdurchsuchungen in Bukarest sowie in den Kreisen Alba, Konstanza, Hunedoara und Ilfov durchgeführt. Im Visier stand ein Netzwerk, das des Diebstahls, illegalen Besitzes und illegalen Handels mit antiken Gegenständen verdächtigt wurde, teilte am Samstag das Generalpolizeiinspektorat in einer Presseaussendung mit. Infolge der Durchsuchungen wurden über 2000 antike römische, byzantinische, griechische, keltische sowie mittelalterliche Münzen aus Gold, Silber und Bronze beschagnahmt. Ebenfalls wurden 33 archäologische Artefakte sichergestellt, darunter Ringe, Anhänger und Speerspitzen, von denen vermutet wird, dass sie Teil des nationalen Kulturguts sind. Zusätzlich wurden weitere Objekte und Unterlagen entdeckt, die beim Diebstahl und Handel der Artefakte benutzt wurden: fachspezifische Dokumentation, Datenträger, Bankunterlagen sowie Gold- und Platinbarren.