Hausdurchsuchungen wegen Waffenschmuggels

Bukarest (ADZ) – 300 Polizeibeamte des Departements für Waffen, Sprengstoffe und gefährliche Stoffe der Zentralbehörde der Rumänischen Polizei (IGPR) haben gestern Morgen 103 Hausdurchsuchungen unter Aufsicht der Staatsanwaltschaft des zweiten Bezirksgerichts in Bukarest wegen Verdacht auf Waffenschmuggel durchgeführt. Durchsucht wurden die Wohnungen von Privatpersonen in Bukarest und 36 Kreisen, welche zwischen Juli und November genehmigungspflichtige Waffen und Munition ungeachtet der geltenden Waffenregelungen über eine Website in Ungarn bestellt hatten,die über Kuriere geliefert wurden.