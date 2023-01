Heizhilfe wird ab dem 20. Februar ausgezahlt

Bukarest (ADZ) - Nach Angaben des Ministers für EU-Mittel und -Projekte, Marcel Boloș (PNL), wird der Heizkostenzuschuss „ab dem 20. Februar ausgezahlt“. Wie Boloș der Presse am Mittwoch erläuterte, wird die Rumänische Post Anfang Februar die Verteilung der Chipkarten mit Guthaben in Angriff nehmen, voraussichtlich ab dem 20. Februar könnten diese sodann von den Leistungsberechtigten beim Begleichen ihrer Wärmekosten eingesetzt werden, so Boloș. Dem Minister zufolge benötigen die Leistungsberechtigten beim Begleichen ihrer Heizkostenrechnung neben der Chip- bzw. sogenannten „Energiekarte“ auch ihren Personalausweis.