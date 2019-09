Heute ist Welttag der gynäkologischen Onkologie

Bukarest (ADZ) - Etwa 8000 neue Fälle von Unterleibskrebs werden in Rumänien jedes Jahr diagnostiziert. Davon entfallen 2470 auf Gebärmutterkrebs, 3308 auf Gebärmutterhalskrebs, 1840 auf Eierstockkrebs – ein „stummer Killer“, weil meist erst im Spätstadium diagnostiziert –, 331 auf Vulva- und 50 auf Vaginalkrebs. Dies teilt die Vereinigung ANAIS auf Basis des Globocan-Datensystems mit, das Statistiken für 36 Krebsarten in 185 Ländern führt. Bei Gebärmutterhalskrebs liegt Rumänien von 40 Ländern in Europa auf Platz 7 (Daten für 2018) hinter Lettland, Bosnien-Herzegowina, Estland, der Republik Moldau, Bulgarien und Serbien. Im Vergleich: Bei Brustkrebs, der häufigsten gynäkologischen Krebsart, liegt Rumänien auf Platz 35.



Zum Anlass des Welttags der gynäkologischen Onkologie, der dieses Jahr erstmals am 20. September begangen wird, soll das Thema Unterleibskrebs mehr Aufmerksamkeit erhalten. 2018 wurden weltweit 1,3 Millionen Frauen mit gynäkologischen Krebsarten diagnostiziert, 468.000 Frauen starben daran.