Höchste Rente in Rumänien rund 16.800 Euro netto

Bukarest (ADZ) - Die höchste Rente in Rumänien liegt laut Informationen der Nachrichtenagentur news.ro bei 95.423 Lei brutto. Da auf Rentenbezüge über 2000 Lei in Rumänien zehn Prozent Einkommenssteuer erhoben wird, beläuft sich die höchste Rente, die hierzulande ausgezahlt wird, netto auf rund 84.000 Lei bzw. etwa 16.800 Euro monatlich. Die nächsten vier höchsten Renten liegen nach Steuerabzügen zwischen 56.300 Lei (etwa 12.500 Euro) und 52.500 Lei (10.500 Euro), basieren wie auch die höchste Pension auf Rentenbeitragszahlungen und gehen alle an ehemalige Bankangestellte.



Wie aus den am vergangenen Wochenende von news.ro vorgestellten Daten weiter ersichtlich wird, folgen auf den nächsten Plätzen fünf sogenannte Sonderrenten für ehemalige Justizangestellte. Die höchste derartige Pension beläuft sich auf 58.191 Lei brutto, was aufgrund einer anderen Besteuerungsmethode rund 50.600 Lei netto (rund 10.200 Euro) monatlich entspricht. Die nächsten vier Renten gehen alle an ehemalige Angestellte im Justizsystem und liegen mit Bruttoeinkommen zwischen 57.000 Lei und 55.000 Lei auf ähnlich hohem Niveau.