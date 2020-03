Hohe Sterblichkeit bei Säuglingen

Bukarest (ADZ) - Die Sterblichkeitsrate bei Kleinkindern bis zu einem Jahr lag 2018 in Rumänien mit sechs Todesfällen bei 1000 Lebendgeburten knapp doppelt so hoch wie der EU-Durchschnitt (3,4) und rund vier Mal höher als in Estland (1,6), dem EU-Land mit der niedrigsten Rate. Laut am Montag von Eurostat vorgestellten Daten ist hierzulande die Rate von 20,5 Fällen 1998 deutlich zurückgegangen. Der EU-Schnitt lag 1998 noch bei 6,6 Todesfällen. Im Jahr 2018 folgten auf Rumänien Bulgarien (5,8) und Malta (5,6) mit den höchsten Raten.