Holzhandelsfirmen erhalten Millionenstrafen

Bukarest (ADZ) - Das Kartellamt hat an über 31 Holzhandelsunternehmen Strafen in Höhe von mehr als 26 Millionen Euro verhängt. In der Zeitspanne 2011-2016 wurden u.a. illegale Marktabsprachen bei 45 Ausschreibungen festgestellt, um Holz zu den niedrigsten Preisen zu erwerben, oftmals zum Nachteil des rumänischen Staates, wie aus den Überprüfungen des Kartellamts hervorgeht.



Dreizehn dieser Unternehmen, unter anderem die des öfteren für Schlagzeilen sorgenden Großunternehmen Kronospan, Egger und HS Timber (ehemals Schweighofer), haben gegen Ermäßigung der Geldbuße ihre Schuld eingestanden.