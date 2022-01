Immer mehr Ärzte in Isolierung und Quarantäne

Bukarest (ADZ) - Das Gesundheitssystem könnte durch die vielen Corona-Ansteckungen in Krankenhäusern kollabieren, warnt der Chef der nationalen Impfkampagne, Valeriu Gheorghiță. Auf Bukarest allein entfallen 123 der über 150 Ausbrüche in medizinischen Einrichtungen, sagte der Militärarzt dem Sender Digi 24. 1800 Ärzte und Patienten seien demnach infiziert. Einige der großen Krankenhäuser sehen derzeit von Einweisungen ab, da sie Coronabedingt Personalprobleme haben. Betroffen seien in Bukarest besonders das Witting-Krankenhaus und das Marius Nasta-Institut für Pneumologie, so Gheorghiță.