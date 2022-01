Impfgegner-Abt Zenovie mit Covid im Krankenhaus

Neamț (ADZ) – Der Abt des Klosters Nechit in Neamț, Zenovie Grigore, bekannt durch apokalyptische Prophezeiungen für gegen Covid Geimpfte, ist nun selbst an Covid erkrankt und wird im Spital für Infektionskrankheiten in Jassy/Iași behandelt. Zenovie hatte 2021 in seinen Predigten „gewarnt”, Geimpfte würden „Fischschuppen am ganzen Körper”, „Blutkrebs und offene Wunden” entwickeln und sich in „Zombies” verwandeln. Die Orthodoxe Kirche hatte sich vor der „programmatischen Desinformation” durch ihren Kleriker distanziert.