Impfkampagne beginnt in zweiter Oktoberhälfte

Bukarest (ADZ) - Das Gesundheitsministerium hat den Beginn der diesjährigen Impfkampagne für die zweite Oktoberhälfte angekündigt. Das medizinische Personal wird bereits gegen Grippe geimpft, dafür stehen 50.000 Impfeinheiten zur Verfügung.



Für die Bevölkerung sind dieses Jahr etwa 200.000 Einheiten mehr bestellt worden als im Vorjahr, insgesamt 1.500.000, die beim Hausarzt und in Krankenhäusern zu finden sein werden. Die Kampagne wird heuer durch EU-Fonds finanziert, was eine bedeutende Entwicklung sowie die Einführung verschiedener wichtiger Maßnahmen zur Ausweitung der Kampagne ermöglicht, so Gesundheitsministerin Sorina Pintea.



Personen mit erhöhtem Erkrankungsrisiko, vor allem durch chronische Krankheiten, Atmungs- und Kreislauferkrankungen, Personen über 65, schwangere Frauen, Kinder und ältere Menschen in staatlichen Fürsorgeeinrichtungen sollen laut Strategie des Gesundheitsministeriums beim Impfen Vorrang erhalten.