Impfkampagne im Ländervergleich

Bukarest (ADZ) – Weltweit wurden bisher in 62 Ländern über 101 Millionen Dosen Impfstoff vergeben, Rumänien liegt mit 691.000 Dosen auf Platz 16, berichtet Bloomberg. Platz 1 belegen die USA mit 32,8 Millionen Dosen. China hat bisher 24 Millionen Impfdosen vergeben.



Was die Impfrate pro Hundert Einwohner betrifft, liegt Rumänien mit 3,56 auf Platz 13 und über dem EU-Mittel von 2,86. Hier führt Israel die Länderliste mit 55,1 Dosen pro 100 Einwohnern an, gefolgt von dem kleinen Inselstaat der Seychellen und den Arabischen Emiraten, beide mit rund 32 Dosen pro 100 Einwohnern. Die USA haben 10 Dosen, China 1,71 Dosen pro 100 Einwohner vergeben.



In Rumänien erhielten drei Prozent der Bevölkerung die erste Dosis und 0,5 die zweite. Rumänien liegt damit auf Platz 4 unter den EU-Ländern. Führend ist Israel mit 34,9 Prozent Erstgeimpften und 20,2 Prozent Zweitgeimpften, gefolgt von Großbritannien (erste Dosis:13,9 Prozent, zweite: 0,7) und den USA (erste Dosis: 8,1 Prozent, zweite 1,9).