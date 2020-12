Impfkampagne soll am 27. Dezember beginnen

Bukarest (ADZ) – Die Impfkampagne gegen Covid-19 soll noch vor Jahresende anrollen: mit 10.000 symbolischen Impfdosen, die am 27. Dezember in Rumänien verabreicht werden, kündigte der Präsident des Nationalen Impfkomitees, Dr. Valeriu Gheorghiță, am Mittwoch an. Wahrscheinlich werde der Impfstoff noch vor Weihnachten für Europa zugelassen, erklärte Staatspräsident Klaus Johannis. Begonnen wird mit dem medizinischen Personal der Covid-19-Spitäler. Die nächste Tranche soll im Januar eintreffen und für die Impfung des übrigen medizinischen Personals und von Risikogruppen eingesetzt werden.



Das Institut Cantacuzino in Bukarest sei bereit, eineinhalb Millionen Dosen unter den erforderlichen Spezialbedingungen von minus 80 Grad Celsius zu lagern. Am Donnerstag wurden auch die Gefrierschränke der sechs regionalen Lager gestartet, mit einer Lagerkapazität von je 200.000 Dosen. Die Kampagne zur Durchimpfung von 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung – erforderlich, um die Herdenimmunität zu erreichen – dauert sechs bis sieben Monate. Gesundheitsminister Nelu Tătaru erklärt, die Impfung verleiht keine volle Immunität, sondern verhindert nur schwere Verläufe.