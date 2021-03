Impfplattform: Große Nachfrage nach Terminen

Bukarest (ADZ) – Knapp 146.000 Personen haben am Wochenende auf der Corona-Impfplattform der Regierung, „vaccinare-covid.gov.ro“, Termin-Reservierungen vorgenommen, nachdem das Koordinierungskomitee der landesweiten Impfkampagne innerhalb der zurzeit laufenden zweiten Etappe ihres Impfplanes die Eröffnung weiterer 130 Impfzentren im Land bekannt gegeben hatte. Zur Verfügung standen diesmal 156.000 Impftermine für das Vakzin der amerikanisch-deutschen Arzneimittelhersteller Pfizer/BioNTech. Nach Angaben des Koordinierungskomitees beantragten allein am Samstag „durchschnittlich 18.000 Personen pro Stunde bzw. 302 Personen pro Minute“ Impftermin-Reservierungen, sodass letztere bis Sonntagnachmittag bereits in mehr als der Hälfte der Landeskreise vergeben waren.



Das Koordinierungskomitee gab zudem den jüngsten Corona-Impfstand bekannt: Bis Samstag wurden hierzulande mehr als 905.000 Personen gegen das neuartige Coronavirus geimpft, davon etwa 616.000 vollständig. Allerdings überschritt auch die Zahl der SARS-CoV-2-Infektionen im Land am Sonntag die 800.000-Marke, auch die schweren, intensivtherapeutische Behandlung benötigenden Fälle stiegen erneut auf mehr als 1000 an.