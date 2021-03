Impfzentren des Heeres bald für alle geöffnet

Bukarest (ADZ) – Die Impfzentren des Verteidigungsministeriums werden in der dritten Etappe der nationalen Impfkampagne allen impfwilligen Bürgern offenstehen. Das erklärte Verteidigungsminister Nicolae Ciucă am Donnerstag vor Journalisten. Nach dem Eklat um Impfvordrängler in „Sonderimpfzentren“ des Verteidigungsministeriums und der vor diesem Hintergrund bereits angekündigten Kontrollen scheint das Verteidigungsministerium nun um Schadensbegrenzung bemüht – nach Angaben des Ressortministers will das Militär in der dritten Etappe des Impfplanes auch mit mobilen Impfteams für abgelegene Ortschaften zur Verfügung stehen.