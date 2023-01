Infrastrukturprojekte mit Republik Moldau geplant

Bukarest (ADZ) – Rumänien plant eine engere Zusammenarbeit mit der Republik Moldau zu Verkehrsinfrastrukturprojekten, kündigte Transportminister Sorin Grindeanu (PSD) am Donnerstag auf Facebook an, nach einem Treffen mit seinem Amtskollegen Andrei Spînu aus Chișinău. Die einzugehende Partnerschaft soll alle Bereiche des Transportsektors umfassen. Grindeanu hat hierfür ein Treffen des gemeinsamen Ausschusses zwecks Koordination der Planungs- und Bauarbeiten für die neue Brücke über den Fluss Pruth bei Ungheni sowie der zugehörigen Infrastruktur und der Straßenverbindung zwischen Albița (Rumänien) und Leușeni (R. Moldau) für Februar vorgeschlagen.



Ein gemeinsammes Interesse bestehe auch an der Sanierung der grenzüberschreitenden Bahnverbindungen und insbesondere der Strecke von Jassy/Iași (Rumänien) über Chișinău (R. Moldau) bis nach Odessa (Ukraine), wobei sich Grindeanu zusätzlich eine Verlängerung der geplanten Vereinigungs-Autobahn A8 bis nach Odessa wünscht. Ebenfalls sollten die Flugverbindungen zwischen Bukarest und Chișinău intensiviert und weitere Verbindungen aus der Moldau zu internationalen Flughäfen in Rumänien angestrebt werden.