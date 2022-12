Inlandsnachrichtendienst gibt Revolutionsakte frei

Bukarest (ADZ) - Der Inlandsnachrichtendienst SRI hat am vergangenen Donnerstag auf Veranlassung von Direktor Eduard Hellvig die Akte über die Implizierung von SRI-Kader in die Geschehnisse von 1989 freigegeben, berichtet dieser in einem Kommunique. Die Akte kann auf sri.ro/categorii/dosare-desecretizate/index.html eingesehen werden. Die freigegebene Akte war Gegenstand der Untersuchungen der Kommission „Dezember 1989“, eingesetzt im Jahr 1991 im Senat, mit dem Ziel, die Ereignisse im Zeitraum 1. bis 31. Dezember 1989 in Bukarest und im ganzen Land zu erhellen. Die Maßnahme soll Transparenz schaffen, Historikern helfen, diese Zeit zu verstehen und Opfern, die Wahrheit über die Ereignisse herauszufinden. Die ehemalige Securitate hatte einen signifikanten Beitrag bei der blutigen Unterdrückung der antikommunistischen Manifestationen von 1989 gehabt. Als repressiver Staatsapparat habe sie die kommunistische Partei und ihre Anführer geschützt und nicht die Bürger, heißt es im Kommunique.