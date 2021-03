Innenminister stellt Bilanz seines Ressorts vor

Bukarest (ADZ) – Innenminister Lucian Bode (PNL) hat am Dienstag die Jahresbilanz seines Ressorts vorgestellt und dabei die Ordnungshüter für ihre „prompte, ausgewogene und einheitliche Reaktion“ sowie ihre erhöhte Mobilisierung gelobt. 2020 sei das Jahr mit der niedrigsten Kriminalitätsrate der letzten elf Jahre gewesen, sagte der Minister, demzufolge 70 Prozent der Straftäter in flagranti ertappt wurden und der Einsatz der Polizeibeamten bei 75,5 Prozent aller Notrufe unter fünf Minuten lag. Zudem hätten die Ordnungshüter für die Einhaltung der Corona-Maßnahmen gesorgt und die Impfkampagne nach Kräften unterstützt, so Bode.