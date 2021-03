Intendantin der Oper Jassy unter Betrugsverdacht

Jassy (ADZ) – Ermittler der Antimafiastaatsanwaltschaft DIICOT haben am Montag bei der Staatsoper Jassy/Iași und deren künstlerischer Leitung mehrere Standortdurchsuchungen vorgenommen. Intendantin Beatrice Rancea, die am Abend in Gewahrsam genommen, verhört und anschließend unter Polizeiaufsicht gestellt wurde, steht im Verdacht, seit 2014 einer „kriminellen, auf Betrug und Unterschlagung spezialisierten Organisation“ vorgestanden und staatliche Beihilfen für Kultureinrichtungen im großen Stil veruntreut zu haben. Den der Staatsoper Jassy so entstandenen Schaden schätzt die DIICOT auf mindestens fünf Millionen Lei.