Intensivstation auf dem Flur des Krankenhauses

Bukarest (ADZ) – „Die Intensivstation ist auf die Flure des Krankenhauses verlegt worden”, behauptete Tierarzt Constantin Vasile Ifteme am Donnerstag in einer Sendung auf Antena 3. Auf seiner Facebook-Seite hatte er bereits am Dienstag eine dramatische Beschreibung seiner Erfahrung als Covid-19-Patient des Bukarester Matei-Balș-Krankenhauses anhand einer Zehn-Punkte-Liste dargestellt. Das gesamte Gesundheitssystem sei bereits überfordert: die Notrufzentrale 112 würde sehr schwer antworten, in den Krankenhäusern solle es keine freien Betten mehr geben, Patienten würden stundenlang im Krankenwagen auf Zuweisung eines Betts oder Weitervermittlung an ein anderes Krankenhaus warten müssen. Erkrankte würden auf dem Flur an Sauerstoffgeräte angeschlossen; Covid-19-Verdachtsfälle würden in den gleichen Räumlichkeiten wie Infizierte betreut, das unterstützende Krankenhaus in Chitila würde nur als Poliklinik arbeiten, nicht als Krankenhaus.



Radu Țincu, Oberarzt auf der Intensivstation des Floreasca-Krankenhauses, kommentierte dazu, solche Situationen seien derzeit nicht nur in Rumänien anzutreffen. Die auf dem Flur behandelten Patienten seien wahrscheinlich noch keine Fälle für die Intensivstation.