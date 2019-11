Internationaler Haftbefehl gegen Ex-DIICOT-Chefin Bica

Bukarest (ADZ) - Gegen die gewesene Chefin der Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft DIICOT, Alina Bica, ist am Mittwoch ein internationaler Haftbefehl ausgestellt worden. Die Polizei hat am Nachmittag ihr Foto veröffentlicht. Bica war 2016 wegen Vorteilsgewährung während ihrer Zeit als Mitglied des Leitungsgremiums der Nationalen Behörde für Eigentumsrückerstattung (ANRP) angeklagt und zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Anfang 2018 war Bica in Costa Rica untergetaucht und zwischen-zeitlich verhaftet worden, aber nach ihrem Einspruch gegen das Urteil aus der Haft wieder entlassen worden. Das Verfahren wurde inzwischen erneut aufgerollt, das Urteil ist nun definitiv. Bica war auch in zwei weiteren Fällen wegen Korruption angeklagt worden, ist aber freigesprochen worden. Sie plant nun, in einem anderen Land politisches Asyl zu beantragen, um sich der Haftstrafe zu entziehen. Laut ihrer gewesenen Anwältin wird Bica „keinen Fuß mehr nach Rumänien setzen“.