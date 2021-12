Investorenverbände gegen Solidaritätssteuer

Bukarest (ADZ) – Der Verband Ausländischer Investoren (FIC) sowie die US-amerikanische Handelskammer (AmCham) haben sich am Dienstag in verschiedenen Mitteilungen gegen eine mögliche Solidaritätssteuer, die von Großunternehmen abzuführen wäre, ausgesprochen. Beide Verbände raten von Steuererhöhungen in Krisenzeiten ab, um nicht die Wirtschaftsleistung im allgemeinen zu beeinträchtigen, außerdem würden unerwartete Steueränderungen das Risiko mit sich bringen, dass Investitionen beeinträchtigt werden.



In der Regierungskoalition wird zurzeit die Möglichkeit eines Solidaritätszuschlags von einem Prozent der Umsatzerlöse von Unternehmen mit einem jährlichen Umsatz von über 100 Millionen Euro in Rumänien besprochen. Laut Wirtschaftspresse würde dies über 300 Firmen betreffen und die Haushaltseinnahmen um etwa eine Milliarde Euro erhöhen. Vizepremier Hunor Kelemen (UDMR) hat am Dienstag bei TVR erklärt, dass die Steuer temporär wäre und nur im Falle eines Konsenses in der Koalition zustande kommt.