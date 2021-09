Ion Caramitru mit 79 verstorben

Bukarest (ADZ) – Der Schauspieler, Filmdarsteller, Theatermanager und ehemalige Kulturminister Ion Caramitru ist am Sonntag im Bukarester Krankenhaus Elias im Alter von 79 Jahren verschieden. Caramitru kündigte als erster die Beseitigung der kommunistischen Diktatur am 22. 12. 1989 im öffentlichen Fernsehen an, wurde 1995 mit dem Ehrenorden des Britischen Königreichs im Ritterrang von Königin Elisabeth II. ausgezeichnet und amtierte seit 1990 als Vorsitzender des Rumänischen Theaterverbandes UNITER, seit 2005 als Direktor des Bukarester Nationaltheaters.