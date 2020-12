IRSOP-Umfrage: Bildung einer Koalition schwierig

Bukarest (ADZ) – Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts IRSOP unter 1004 Bürgern zwischen dem 22. und 28. November zufolge führt die PNL mit 33 Prozent in der Gunst der Wähler, gefolgt von PSD (30%), USR-PLUS (17%), Pro România (7%), UDMR (5%), PMP (3%) und anderen (5%). Unter den PNL-Anhängern gaben im Vergleich zu PSD und USR weniger an, ganz sicher zur Wahl zu gehen. Die PSD verzeichnet mehr Anhänger unter den Senioren, die das Risiko einer Infektion beim Urnengang fürchten, ein Teil könnte daher fernbleiben.



Mit obiger Konstellation wäre eine Regierungsbildung schwierig. In einer Koalition zwischen PNL und USR-PLUS wäre die Zusammenarbeit unvorhersehbar. Am wenigsten Unterstützung in der Bevölkerung hätte jedwede Koalition mit dem UDMR. Unabhängig vom Ergebnis würde die zukünftige Regierung eine schwierige Koalition, die parlamentarische Mehrheit fragil.



An ein besseres Jahr 2021 in Bezug auf Lebensqualität glauben 36 Prozent, an ein schlechteres 37 Prozent, wobei die „Optimisten“ eher zu PNL und USR-PLUS tendieren, die „Pessimisten“ eher zur PSD. PSD-Anhänger zeigten sich weniger besorgt über Corona, USR-Anhänger weniger über den Verlust des Jobs.