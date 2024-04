Jeder vierte der Stimmberechtigten bis 35 wählt Rechtspopulisten

Bukarest (ADZ) – Laut einer Telefonumfrage vom März, die der parteifreie „Verein Junge Leute wählen“ beim Klausenburger Meinungsforschungsinstitut IRES in Auftrag gab, drücken 23% der Wähler im Alter von 18 bis 35 Jahren, die sich bereits zur Wahlteilnahme entschieden haben, bei den Parlamentswahlen den Stempel auf die Nationalisten von der AUR. Die direkten Mitbewerber der AUR, die Partei S.O.S. Rumänien von Diana Șoșoacă, überzeugen nur 7%. Auf Platz zwei hinter der AUR liegen punktgleich die USR und die PNL mit jeweils 20%, gefolgt von der PSD mit 17%.



Bei den Europawahlen hat der Verein zudem messen lassen, wie die bereits zugelassenen Wahlbündnisse abschneiden. Die meisten Stimmen in der Altersgruppe 18 bis 35 würde mit 30% die Allianz von PSD und PNL holen. Die AUR und das bürgerliche Bündnis Geeinte Rechte von USR, PMP und Forța Dreptei liegen gleichauf – für sie würden jeweils 25% der Befragten stimmen, die wählen gehen wollen.



Im Vergleich zur Beteiligung vor vier Jahren wollen diesmal doppelt so viele Bürger in der gemessenen Altersgruppe an den Wahlen teilnehmen. Mehr als die Hälfte gab im Schnitt an, dass sie „mit Sicherheit“ wählen gehen, ein Viertel will es „höchstwahrscheinlich“ tun.



Die am 3. April veröffentlichten Ergebnisse der Befragung von 800 Bürgern hatte bereits im Vorfeld für Diskussionen über eine Regulierung der Plattform TikTok gesorgt, in der die Mainstream-Parteien PNL und PSD den Hauptschuldigen an der Einstellung der jungen Menschen sehen.