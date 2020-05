Jobangebote für sri-lankische Gastarbeiter

Bukarest (ADZ) - Happyend für die zu Wochenbeginn von ihrem Botoșaner Arbeitgeber am hauptstädtischen Flughafen Otopeni ausgesetzten 36 sri-lankischen Gastarbeiter? Wie Arbeitsministerin Violeta Alexandru (PNL) am Dienstagabend bekannt gab, werden diese künftig für ein Klausenburger Unternehmen tätig sein, nachdem bei ihrem Ministerium in den letzten Tagen Stellenangebote von zahlreichen rumänischen Unternehmen eingegangen waren. Die Ministerin hatte persönlich um Jobangebote gebeten, nachdem die Gastarbeiter ihr eröffnet hatten, dass sie, sofern die Möglichkeit bestehe, am liebsten in Rumänien bleiben würden.