Johannis an Ärzte: Ihr seid unsere Verteidigungsfront

Bukarest (ADZ) - Staatschef Klaus Johannis hat am Dienstag dem medizinischen Personal seinen Dank für dessen Bemühungen im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hierzulande ausgesprochen.



„Wir wissen, dass dies schwere Zeiten sind, wir wissen, dass noch schlimmere Tage folgen werden“, doch setze das ganze Land „sein Vertrauen und seine Hoffnungen in euch (…), ihr seid unsere Verteidigungsfront“, sagte Johannis. Angesichts der sich wegen mangelnder Schutzkleidung zurzeit mehrenden Rücktritte im Gesundheitssystem fügte der Präsident hinzu, dass die Behörden bemüht seien, „alles zum Schutz des medizinischen Personals zu tun“ und diesem die nötige Schutzkleidung zur Verfügung zu stellen.



Des Weiteren sprach Johannis auch den Bewohnern der abgeriegelten Stadt Suceava und den anrainenden acht Dörfern Mut zu: Sie seien trotz der Abriegelung „nicht allein“, ein ganzes Land sei „in Gedanken bei euch“. Die Maßnahme sei wegen der epidemiologischen Lage vor Ort „unumgänglich“ gewesen und „zur richtigen Zeit“ erfolgt, die Behörden würden dafür sorgen, dass es der Stadt und ihrer Umgebung an nichts fehle, versicherte das Staatsoberhaupt.