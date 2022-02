Johannis und Duda vereinbaren Treffen im B9-Format

Bukarest (ADZ) – Staatspräsident Klaus Johannis und sein polnischer Amtskollege Andrzej Duda haben sich am Dienstag telefonisch zur Eskalation im Ukraine-Konflikt ausgetauscht und deswegen ein Dringlichkeitstreffen im B9-Format vereinbart. Nach Angaben des rumänischen Präsidialamtes wird der Gipfel, auf dem es vor allem um eine koordinierte Reaktion der östlichen NATO-Staaten gehen soll, am Freitag, dem 25. Februar, in Warschau steigen. Zu den Mitgliedsländern des Bukarest9-Formats gehören neben Polen und Rumänien auch Bulgarien, die Tschechische Republik, die Slowakei, Estland, Lettland, Litauen und Ungarn.