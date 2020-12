Johannis: Wiedereröffnung der Bauernmärkte

Bukarest (ADZ) – Präsident Klaus Johannis kündigte Mittwoch an, dass am Wochenende alle Bauernmärkte wieder eröffnet würden, einschließlich derjenigen in geschlossenen Hallen. Grund für die Entscheidung seien die niedrigeren Infektionszahlen der letzten Tage, die dem Präsidenten zufolge kein Zufall, sondern auf die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie zurückzuführen seien. Ab dem kommenden Wochenende sollen Bauern ihre Produkte wieder frei vermarkten können und die Bevölkerung würde auch Zeit haben, rechtzeitig Vorräte für die Feiertage einzukaufen, erklärte Johannis.