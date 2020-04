Jubiläumsmedaille für das Deutsche Forum

Bukarest (ADZ) - Für ihren Einsatz bei der Organisation von Ereignissen, die der Jahrhundertfeier der Großen Vereinigung von 1918 gewidmet waren, wurde einer Reihe von Institutionen und Organisationen per Präsidialdekret, das am 26. März d. J. im Staatsanzeiger „Monitorul Oficial“ erschienen ist, die Jubiläumsmedaille „Centenarul Marii Uniri“ (Zentenarium der Großen Vereinigung) verliehen.



Zu den ausgezeichneten Rechtspersonen zählen u. a. die Nationalbank Rumäniens, mehrere Bibliotheken (die Astra-Bibliothek Hermannstadt/Sibiu, die Zentrale Universitätsbibliothek Klausenburg/Cluj-Napoca, die Nationalbibliothek Rumäniens), die Föderation der Jüdischen Gemeinschaften in Rumänien, das Rumänische Kulturinstitut, das Außenministerium, eine Reihe von Museen, aber auch das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien sowie der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e. V. und die Landsmannschaft der Banater Schwaben e. V. (Deutschland).