Jugend: Kein Vertrauen in Landesführung

Bukarest (ADZ) - Rund 64 Prozent der jungen Rumänen sind der Meinung, dass sich unser Land in die falsche Richtung bewegt und haben kein Vertrauen ins Parlament, die Regierung und die Präsidentschaft, ergeht aus der jüngsten soziologischen Studie „Barometrul tinerilor din România 2022“ von Alexandru Manda, welche mit Unterstützung von IRES und der Rumänischen Akademischen Gesellschaft durchgeführt wurde. Bei 18- bis 24-Jährigen liegt das Misstrauen in die staatlichen Institutionen bei rund 57 Prozent und steigt bis auf 75 Prozent für die Altersgruppe der 25- bis 29-Jährigen. Der Staatspräsident scheint mit einem Vertrauensgrad von rund 41 Prozent etwas besser wahrgenommen zu werden, wobei ihm junge Rumänen mit Hochschulbildung um acht Prozent mehr Vertrauen entgegenbringen.



Die Studienergebnisse seien auch eine Erklärung dafür, weswegen sich in den letzten zehn Jahren die Anzahl der jungen Rumänen, die das Land verlassen haben, verdoppelt hat.