Keine E-Zigaretten an Minderjährige

Bukarest (ADZ) - Das Parlament hat ein Verkaufsverbot für E-Zigaretten und ähnliche Erzeugnisse an Minderjährige beschlossen. Verkäufer in Geschäften dürfen Kunden im Zweifelsfall nach dem Personalausweis fragen. Neue Regeln gelten jedoch auch für den Verkauf solcher Produkte im Internet. So dürfen elektronische Zigaretten nicht mehr an Abholstationen geliefert werden, besagt das neue Gesetz. Auf den Paketen muss ebenfalls klar darauf hingewiesen werden, dass sie elektronische Zigaretten oder verwandte Produkte enthalten und Kuriere verpflichtet sind, einen Altersnachweis zu verlangen.



Bei Verletzung dieser Regeln drohen den Geschäften Geldstrafen von bis zu 100.000 Lei.



Verboten ist laut neuen Vorschriften auch der Gebrauch von elektronischen Geräten mit oder ohne Nikotin in Schulen.



Erst vor wenigen Tagen hatte das Parlament auch Verkaufsverbote für sogenannte Energiegetränke an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren verhängt.