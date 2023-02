Keine Schnellhefter mehr ab 1. Juli

Bukarest (ADZ) – Öffentliche Dienstleister dürfen ab dem 1. Juli keine Schnellhefter oder Kopien von Dokumenten mehr verlangen, die von rumänischen Behörden ausgestellt wurden, erklärte Digitalisierungsminister Sebastian Burduja (PNL) am Mittwoch in einer Sendung auf Prima News. Allerdings müssen Bürger bis zur vollen Funktionsfähigkeit der nationalen Interoperabilitätsplattform im Jahr 2026 auch weiterhin Originaldokumente vorlegen, die dann vom Beamten am Schalter kopiert werden. Der Kunde wird jedoch nicht mehr zum Kopieren geschickt.