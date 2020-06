Keine Sexualkunde, sondern Hygieneerziehung

Bukarest (ADZ) - Die Abgeordnetenkammer nahm am Mittwoch mit endgültiger Wirkung eine Änderung des erst seit diesem April geltenden Gesetzes zur Sexualkunde als Pflichtfach an: Das Lehrfach heißt nun Hygieneerziehung und darf nur mit Zustimmung der Eltern erteilt werden. Die Abänderung des Namens erfolgte auf Initiative der liberalen Abgeordneten Robert Sighiartău und Florica Cherecheș sowie der sozialdemokratischen Abgeordneten Elena Hărătău, Adrian Solomon, Nicușor Halici und Titus Corlățean. Neben mehreren anderen Stimmen hatte sich die Rumänische Orthodoxe Kirche mit der Durchführung des Sexualkundeunterrichts an den Schulen unzufrieden gezeigt. Dabei steht Rumänien im EU-Ländervergleich laut Eurostat an erster Stelle, was minderjährige Mütter betrifft.



Das neue Gesetz wurde mit 269 Für-Stimmen, drei Gegenstimmen und 35 Enthaltungen angenommen. Es wird nun zur Ausfertigung an Staatspräsident Klaus Johannis weitergeleitet.