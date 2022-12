Keine Waffenverträge mit Ukraine

Craiova (ADZ) – Wirtschaftsminister Florin Spătaru widerspricht den jüngsten Behauptungen des russischen Generalstabschefs Waleri Gerassimow, Rumänien sei neben den USA, Großbritannien und Polen einer der Hauptlieferanten von Waffen an die Ukraine. Das Wirtschaftsministerium hätte derzeit keinerlei Verträge für in Rumänien fabrizierte Ausrüstungen oder Munition mit der Ukraine laufen, antwortete der Minister auf entsprechende Nachfrage, zitiert von Agerpres, in Craiova. Die Behauptungen Gerassimows seien völlig unfundiert.