Kindergärten, Schulen und Unis bleiben bis September geschlossen

Bukarest (ADZ) - Staatschef Klaus Johannis hat am Montag nach einer Sitzung mit Premier Ludovic Orban und mehreren Kabinettsmitgliedern, darunter Gesundheitsminister Nelu Tătaru und Bildungsministerin Monica Anisie (alle PNL), bekannt gegeben, dass „Kindergärten, Schulen und Universitäten bis September bzw. Beginn des neuen Unterrichtsjahres geschlossen bleiben“.



Dies sei der Beschluss, den man nach reiflicher Überlegung gemeinsam gefasst habe, da „die Epidemie noch längst nicht vorbei ist“. Erst vorgestern seien mehr als 400 Neuinfektionen gemeldet worden, gestern seien es über 300 gewesen. Unter diesen Umständen könne „leider weder von Lockerungen noch von einem Rückgang der Epidemie“ die Rede sein, so das Staatsoberhaupt.



Johannis erläuterte, dass der Unterricht daher weiter online erfolgen und das Schuljahr anhand der bisher erteilten Zensuren abgeschlossen wird. Einzige Ausnahme seien „die Abschlussklassen“ der Grund- und Oberschulen, für die es Sonderregelungen geben werde.



Bildungsministerin Anisie gab anschließend Einzelheiten bekannt: Acht-, Zwölft- und Dreizehnklässler werden am 2. Juni für zwei Wochen zurück in den Schulen erwartet, um sich auf ihre Abschlussprüfungen vorzubereiten. Der Unterricht werde mit maximal zehn Schülern pro Schulraum unter strikter Einhaltung der räumlichen Distanzierung erfolgen, Semesterarbeiten entfallen, während chronisch kranke Schüler weiter auf Fernunterricht setzen können.



Die Abschlussprüfungen sollen nach Angaben der Bildungsministerin am 15. und die Abiturprüfungen am 22. Juni beginnen, wobei beim Abitur erstmals zunächst die schriftlichen und danach die mündlichen Prüfungen stattfinden. Für den Rest der Schüler gelte, unbehandelt gebliebenen Lehrstoff im nächsten Schuljahr nachzuholen, so Anisie.