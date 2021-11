Klaus Johannis beim Klimagipfel in Glasgow

Bukarest (ADZ) – Staatspräsident Klaus Johannis nimmt am 1. und 2. November zusammen mit 120 Staats- und Regierungschefs am Gipfel der 26. UN-Klimakonferenz in Glasgow (Schottland) teil, wie die Präsidentschaft auf ihrer Webseite mitteilt. Dort wird Johannis die Position Rumäniens vorstellen, die eine integrierte Herangehensweise vorsieht, mit Lösungen basierend auf natürlichen Kohlenstoffspeichern, grünen Technologien mit reduzierter Kohlenwasserstoff-Emission im energetischen und industriellen Bereich sowie eine Verhaltensänderung der Bevölkerung durch Aufklärungskampagnen. „Der Klimawandel stellt eine der größten Herausforderungen für die Menschheit dar, in einer Zeit des Klimanotstands. Die Auswirkungen des Klimawandels kennen keine nationalen Grenzen und die Bürger sind zunehmend betroffen”, heißt es in dem Kommunique. Rumänien werde als Mitgliedsstaat der Europäischen Union deren Ziel unterstützen: eine Reduzierung von mindestens 55 Prozent der Treibhausgase bis 2030 (gegenüber 1990) und Klimaneutralität bis 2050. Die Konferenz in Glasgow vom 31. Oktober bis 12. November spielt eine essenzielle Rolle in der Umsetzung des Pariser Abkommens, das eine Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius vorsieht.