Koalitionsspitzen bei Festanlass ausgebuht

Rumänien hat am Dienstag 164 Jahre seit der Vereinigung der rumänischen Fürstentümer gefeiert. Diese erfolgte am 24. Januar 1859 durch die Wahl von Alexandru Ioan Cuza zum Herrscher beider Fürstentümer – der Moldau und der Walachei. Staatspräsident Klaus Johannis, Premier Nicolae Ciucă und der Präsident der Abgeordnetenkammer, Marcel Ciolacu, haben sich an den Feierlichkeiten in Bukarest bzw. Jassy/Iași und Focșani beteiligt. | Foto: Agerpres

Jassy (ADZ) - Zum Gedenktag der Vereinigung der Fürstentümer Moldau und Walachei am 24. Januar 1859 haben sich am Dienstag Premierminister Nicolae Ciucă und PSD-Chef Marcel Ciolacu vor mehreren tausend Menschen auf dem Platz der Vereinigung in Jassy eingefunden. Die beiden Politiker wurden jedoch während ihrer Podiumsansprachen ausgepfiffen und Sprechchöre riefen ihnen „Diebe! Diebe!“ entgegen. Mehrere Bürgervereine warfen ihnen lautstark vor, die Moldau wirtschafts- und infrastrukturpolitisch im Stich gelassen zu haben. Die rechtspopulistische Partei AUR, deren Vorsitzender George Simion ebenfalls am Gedenkereignis teilnahm, mischte bei den Protesten mit, während das Publikum in Jassy auch Plakate gegen Extremismus zeigte.



Premierminister Nicolae Ciucă erwähnte im Kontext sodann die Moldau-Autobahn A7, die „endlich sichere Umsetzungsperspektiven“ habe: Die Finanzierung sei durch den Wiederaufbau- und Resilienzplan PNRR gesichert, die meisten Teilstrecken vergeben, die Unternehmer schon an der Arbeit, so Ciucă. Inmitten von Buhrufen appellierte PSD-Chef Marcel Ciolacu seinerseits an die Bürger, „alles beiseite zu lassen, was uns trennt“.