König Charles III. zu Besuch erwartet

Bukarest (ADZ) - Sein erster Auslandsbesuch seit seiner Krönung führt König Charles III. von Großbritannien und Nordirland nach Rumänien – er wird Freitag, den 2. Juni, hierzulande zu einer privaten Visite erwartet. Es ist nichtsdestotrotz der erste Besuch eines britischen Monarchen in unserem Land – zwar hat Charles Rumänien bis dato schon oft, allerdings stets als ehemaliger britischer Thronfolger, besucht.



König Charles III. trifft zunächst in Bukarest mit Staatspräsident Klaus Johannis zusammen, bevor er sich einen Kurzurlaub in Siebenbürgen, u. a. auch in Deutsch-Weißkirch/Viscri, gönnt. Nach Angaben der britischen Presse wird der Monarch auch diesmal ohne seine Gattin, Königin Camilla, anreisen.



König Charles III. war am 6. Mai l. J., acht Monate nach dem Tod seiner Mutter Queen Elisabeth II., in einer ebenso prunkvollen wie feierlichen Zeremonie in der Londoner Westminster Abbey zum neuen britischen Staatsoberhaupt gekrönt worden. Es war die erste Krönung im britischen Königshaus seit 70 Jahren. An den Feierlichkeiten nahmen mehr als 2300 Gäste teil, darunter rund 100 Staatschefs, während zehntausende Schaulustige die Straßen im Zentrum Londons säumten.